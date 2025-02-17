Трамп заявил, что не против, чтобы ЕС закупал у США оружие для Украины

В ходе встречи с представителями СМИ в Белом доме 16 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон предоставит европейским государствам возможность приобретать у Соединенных Штатов оружие и другую продукцию военно-промышленного комплекса для дальнейшей отправки на Украину.

В ответ на вопрос одного из представителей прессы о том, готов ли он дать разрешение, представитель Республиканской партии дал утвердительный ответ.

«Да, я сделаю это», — сказал Трамп.

Президент Соединенных Штатов Америки выразил сомнение в том, что Россия стремится к военному противостоянию с НАТО. Он сообщил, что в ближайшее время планирует провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

По словам Трампа, если бы Путин не был заинтересован в мирных переговорах по Украине, это стало бы серьезной проблемой для США.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в своей статье для газеты Telegraph заявил, что в случае необходимости Великобритания готова направить свои войска на Украину, чтобы обеспечить ее безопасность.