The National Interest: В США обратили внимание на заявление Путина о последствиях поддержки НАТО

Заявления российского лидера Владимира Путина о катастрофических последствиях дальнейшей поддержки западными странами Киева не являются блефом. Об этом сообщает The National Interest .

Уточняется, что президент РФ предупредил страны Североатлантического альянса об угрозе конфликта с использованием ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Так, государства чаще всего не блефуют, выдвигая подобные угрозы.

Напомним, что недавно Владимир Путин объявил серьезной ошибкой рассуждения о нанесении стратегического поражения нашей стране, так как это означало бы прекращение тысячелетней государственности. Он обратил внимание, что западные страны в связи с планами нанести России поражение снизил порог использования ядерного оружия.