The New York Times: Байден считает Обаму и Пелоси предателями

Действующий глава Белого дома Джо Байден сильно возмущен организованной его недоброжелателями в демпартии кампании с целью дискредитации с последующим выводом из предвыборной гонки, пишет газет The New York Times.

В материале издания отмечается, президент США подозревает, что в числе заговорщиков могут быть его ближайшие соратники по предвыборному штабу, включая 44-го главу Белого дома Барака Обаму.

📝 «Байден пребывает в ярости, все больше возмущаясь тем, что он считает организованной кампанией с целью вывести его из президентской гонки. Он испытывает ожесточение по отношению к некоторым из тех, кого он когда-то считал близкими, включая своего близкого соратника Барака Обаму и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси», — говорится в материале.

Как указывает автор материала, поскольку те, кто пытаются сейчас его вытеснить из президентской гонки, были на протяжении последних 12 лет его ключевыми союзниками, то напряжении между Байденом и демократами продолжит нарастать. Уже сейчас оно беспрецедентно, констатирует издание.

Ранее стало известно, что сенатор из штата Огайо Шеррод Браун призвал президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Таким образом, он стал четвертым сенатором из Демократической партии, который обратился к Байдену с подобным обращением. Ранее это сделали Джон Тестер, Питер Уэлч и Мартин Хайнрик.