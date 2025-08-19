Украина сможет предотвратить катастрофу на фронте лишь в том случае, если президент Владимир Зеленский согласится выполнить требования американского лидера Дональда Трампа, озвученные в ходе их встречи в Вашингтоне, сообщает The Telegraph.

Предложенное Трампом мирное соглашение, отмечает издание, стало бы «самой горькой пилюлей» для Киева. Тем не менее, принятие этих условий может стать для Украины единственной возможностью избежать сокрушительного поражения.

Авторы материала предупреждают, что отказ от «плана Трампа» по урегулированию конфликта оставит Украину один на один с Россией без американской поддержки, что неминуемо приведет к капитуляции.

Ранее сообщалось о том, что встреча президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме сопровождалась жестами, которые специалисты расценили как проявление превосходства.