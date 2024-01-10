Президент России Владимир Путин намерен положить конец западному альянсу в таком виде, в котором он есть сейчас. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.

Как отмечает автор материала, странам Запада необходимо немедленно начать процесс перевооружения и реиндустриализации.

«Если они не сделают это, Путин получит ключи от Европы и сможет <…> положить конец западному альянсу в том виде, в каком он нам известен», – говорится в материале газеты.

В материале также говорится о ситуации, сложившейся вокруг Украины. Автор утверждает, что в скором времени поддержка Киева может прекратиться на фоне военно-промышленного преобразования в России, что позволит ей обеспечить потребности армии и победить.

Колумнист считает, что Киев сейчас оказался в тяжелой ситуации, так как ВСУ начали выпускать вдвое меньше боеприпасов, чем ВС РФ.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир путин к ее главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

Путин не раз заявлял, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, однако игнорировать действия, которые потенциально угрожают интересам Москвы, подчеркивал глава государства, РФ не будет.

Ранее украинский политолог Владимир Фесенко в своей колонке для издания NV, комментируя варианты нового законопроекта о мобилизации на Украине, выразил мнение о том, что в случае ее провала, Киеву придется заключить мир с Россией.