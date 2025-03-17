The Times: Лондон может бессрочно отправить до 10 тыс. миротворцев на Украину

Издание The Times со ссылкой на информированный источник в правительстве Великобритании сообщило , что Соединенное Королевство рассматривает возможность размещения миротворческих сил на Украине на бессрочной основе.

Издание подчеркивает, что речь идет о долгосрочной миссии, рассчитанной на несколько лет. Цель операции — поддержание достигнутого мирного соглашения и предотвращение дальнейшей российской агрессии.

Предполагается, что миротворческий контингент может насчитывать до 10 тыс. военнослужащих. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о поддержке идеи отправки миротворцев со стороны «значительного числа» других государств, готовых к обсуждению этого вопроса.

Ранее сообщалось, что Британию обвинили в попытке вклиниться в переговоры США по поводу Украины.