Британию обвинили в попытке вклиниться в переговоры США по поводу Украины

Великобритания пытается вклиниться в переговорный процесс Дональда Трампа по Украине, чтобы спасти антироссийский проект. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Он высказал свою точку зрения во время одного из выпусков программы «Соловьев.Live».

По мнению дипломата, усилия британцев не направлены на подрыв мирных переговоров по Украине.

«Они пытаются вклиниться в усилия, которые проводят Трамп и его команда, чтобы здесь занять свою нишу и не столько помешать, сколько попытаться спасти этот украинский проект», — указал он.

Келин добавил, что Великобритания прекрасно понимает, что для России вариант присутствия войск НАТО на украинской земле полностью неприемлем. Она осознает всю абсурдность этой идеи и тем не менее продвигает ее.

Ранее сообщалось, что Британия и Франция разработали план по обеспечению безопасности для Украины, в котором задействованы 37 государств. Он предусматривает, что страны Европы, Азии и Содружества наций предоставят финансовую помощь, военную технику, авиацию или флот для защиты Украины от возможной агрессии со стороны России в будущем.