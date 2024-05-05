The Times of Israel: В Израиле прекратит вещание катарский телеканал «Аль-Джазира»

По словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, кабмин страны на сегодняшнем заседании единогласно проголосовал о закрытии катарского телеканала «Аль-Джазира». Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он добавил, что данное распоряжение вступает в силу с сегодняшнего дня и является незамедлительным, поскольку израильские власти считают этот канал «провокационным и угрожающим безопасности еврейского государства».

Уточняется, что, помимо прекращения вещания, также будут закрыты офисы «Аль-Джазиры» в стране, конфисковано оборудование и заблокирован доступ к его сайту.

Ранее израильским парламентом был принят закон, дающий полномочия правительству на временной основе запрещать зарубежным СМИ работать с территории страны, если службы безопасности считают их деятельность угрожающей общественному порядку. Этот запрет действует в течение полутора месяцев, после чего его действие могут возобновить.

Кроме того, прекращение вещания иностранных телеканалов стало возможным в Израиле еще в октябре прошлого года, однако еще ни один зарубежный телеканал ранее в стране закрыт не был.