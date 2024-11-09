Как пишет британская The Times, западные элиты одновременно боятся и ненавидят нового-старого избранного накануне президента США Дональда Трампа. Но вместе с тем видят в нем именно ту политическую персону, на которую вполне можно свалить вину за провал в украинском конфликте.

В материале издания приводится, что Украина уже давно «откровенно наскучила» Евросоюзу. Именно этим объясняются то, что европейские страны последнее время отчаянно пытаются вернуть на свои рынки российские нефть и газ.

Напомним, в США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на клубе «Валдай» поздравил миллиардера Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Кроме того, Путин заявил, что в любой удобный момент готов к контактам с Трампом.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.