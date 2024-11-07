Путин поздравил Дональда Трампа с переизбранием на пост президента США

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на клубе «Валдай» поздравил миллиардера Дональда Трампа с избранием на пост президента США.

Кроме того, Путин заявил, что в любой удобный момент готов к контактам с Трампом.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить его [Дональда Трампа]с избранием на пост президента США», — сказал глава российского государства.

Путин добавил, он не считает зазорным и самому позвонить избранному президенту США.

Напомним, что в США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. Исход голосования граждан определят традиционно так называемые колеблющиеся штаты (Северная Каролина, Аризона, Невада, Джорджия, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания), где ни одна из указанных политсил не может похвастаться значительным перевесом.

Ранее сообщалось, что по последним опросам Трамп обходит Харрис в большинстве колеблющихся штатов. Как передает телеканал Fox News, Трамп лидирует и в колеблющемся штате Аризона, который сможет дать победителю еще 11 голосов выборщиков. Также за ним сейчас и штат Орегон.

А влиятельное издание The New York Times дало прогноз по выборам в США, считая, что с 83% вероятностью победу будет праздновать кандидат от республиканцев, миллиардер Дональд Трамп.

Стоит отметить, что ранее, как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, делать этого не планируется, потому что США являются для России недружественным государством.