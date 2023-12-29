The Washington Post: США не смогут передать Киеву активы России без согласия Европы

В качестве подтверждения своих слов репортер со ссылкой на должностных лиц привел данные, в которых «лишь примерно 2% этих российских средств хранятся в Соединенных Штатах». Все остальное заморожено в Европе. Львиная доля активов РФ находятся в Швейцарии и Бельгии, которые совершенно не стремятся с ними расстаться в пользу Украины, подорвав таким образом свою репутацию хранителя доверенных иностранными государствами финансов, отмечает Рогин.

«Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии. И есть сопротивление со стороны Европы, особенно в Берлине, относительно того, является ли обоснованным такой шаг, согласно международному праву, и подорвет ли он доверие к евро», — сообщил Рогин.

Журналист добавил, что нынешняя американская администрация сконцентрировала свои усилия на дипломатическом уровне, призвав страны Европы определиться с дальнейшими действиями в отношении замороженных активов России к концу февраля 2024 года.