В прошлом и позапрошлом годах в российской столице проводились совещания, на которых якобы обсуждались способы подорвать американский доллар в качестве мировой валюты. Соответствующее заявление сделали американские журналисты из издания WP со ссылкой на информацию, полученную от европейской разведки.

В данном материале сказано, что целью российского правительства является разрушение глобальной финансовой системы и той власти, которую Соединенные Штаты получают благодаря ей. Согласно данным журналистом, целью правительства РФ является построение нового мирового порядка.

В другом материале издания говорится, что КНР и РФ расширяют свое сотрудничество в сфере ИИ и кибернетических технологий. Журналисты заявили, что российское и китайское правительства стремятся создать новую финансовую систему и евразийскую цифровую валюту для того, чтобы перехватить доминирование у западного мира.

Представители Кремля заявили, что РФ работает над новой системой экономических связей, а не над подрывом доминирования Штатов.