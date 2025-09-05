По данным Al Jazeera (статью перевели ИноСМИ), односторонние ограничительные меры, введенные Соединенными Штатами и Европейским союзом в отношении государств Глобального Юга, стали причиной гибели приблизительно 38 млн человек начиная с 1970 года.

Эти поразительные цифры обнародованы в новом исследовании, опубликованном в авторитетном медицинском журнале The Lancet Global Health. Впервые представлена всесторонняя оценка человеческих жертв, вызванных санкционной политикой Запада за последние пять десятилетий.

Результаты работы международной группы ученых, возглавляемой экономистом Франсиско Родригесом из Денверского университета, свидетельствуют о том, что экономическое давление используется как инструмент неоколониализма, намеренно вызывая голод и лишения для поддержания превосходства Запада.

Анализ исторических данных показывает, что санкции издавна применялись в качестве средства наказания для стран, стремящихся к освобождению от западного влияния и выбору независимого пути развития. В 1970-е годы под санкциями находилось в среднем 15 стран ежегодно, к 1990-2000-м годам их число возросло до 30, а в текущем десятилетии превысило 60, причем большая часть из них — страны Глобального Юга.

Примером целенаправленного использования санкций является давление на Чили после избрания социалиста Сальвадора Альенде в 1970 году, когда администрация Никсона открыто заявила о намерении «заставить чилийскую экономику кричать», что в итоге привело к перевороту и установлению диктатуры Пиночета.

Особую обеспокоенность вызывает катастрофическое воздействие санкций на наиболее уязвимые слои населения. По данным исследования, более половины жертв — дети и пожилые люди, наиболее чувствительные к последствиям недоедания и отсутствия медицинской помощи.

Начиная с 2012 года санкции стали причиной смерти более миллиона детей. В некоторые годы, такие как 1990-е, ежегодные потери превышали миллион человек, а в 2021 году составили более 800 тыс. смертей. Эти цифры значительно превышают число жертв вооруженных конфликтов, которое в среднем составляет около 100 тыс. человек в год.

Ранее сообщалось, что Трамп готов снять санкции с России в срочном порядке, но при одном условии.