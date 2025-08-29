Трамп готов снять санкции с России в срочном порядке, но при одном условии

Американский лидер готов пойти на снятие всех санкционных ограничений с России, если добьется мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет агентство Reuters.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность быстрой отмены части санкций против России в случае прогресса в решении украинского конфликта. Согласно информации зарубежных СМИ, Вашингтон может использовать смягчение ограничений как стимул для Москвы в переговорном процессе.

В числе первоочередных мер обсуждается разблокировка замороженных российских активов, возобновление кредитования американскими банками российских компаний, а также возвращение нефтесервисных предприятий США на российский энергетический рынок. Наиболее значимым шагом могло бы стать ослабление финансовых ограничений, сдерживающих разработку труднодоступных месторождений в Арктике.

