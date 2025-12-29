После дипломатических консультаций с президентом США Дональдом Трампом в штате Флорида невербальное поведение Владимира Зеленского привлекло внимание наблюдателей.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, украинский лидер во время выхода к журналистам вел себя крайне нервозно, о чем красноречиво свидетельствовала его пластика: он не находил себе места, непрерывно переступая с ноги на ногу.

Видеоматериалы пресс-конференции зафиксировали явные признаки волнения: тяжелое дыхание, резкие кивки головой и непроизвольную мимику, выдававшие высокий уровень внутреннего напряжения. Эти мимика и жесты сохранялась у Зеленского на протяжении всего общения с прессой.

Данные переговоры, прошедшие в Майами, ознаменовали четвертый раунд личного общения двух президентов и первый визит такого рода во Флориду. Оценивая результаты встречи, Дональд Трамп сделал лаконичное и позитивное заключение, отметив, что «все прошло замечательно», что контрастировало с визуально читаемым беспокойством его визави.

Ранее сообщалось о том, что Трамп и Зеленский обсудили референдум по Донбассу.