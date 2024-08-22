Маск пообещал подарить человечеству мозговой имплант Neuralink

Американский миллиардер и футурист Илон Маск выразил надежду в соцсети Х, что уже в ближайшее десятилетие миллионы людей по всему миру смогут стать обладателями мозгового импланта Neuralink, который перевернет, как он считает, все сознание человечества.

К слову, одним из первых мозговой имплант компании Neuralink, владельцем которой является Маск, вживили в январе 2024 года полностью парализованному после несчастного случая 29-летнему Ноланду Арбо.

«Если все пойдет хорошо, то в течение нескольких лет с Neuralink будут сотни людей, возможно, десятки тысяч в течение пяти лет, миллионы в течение десяти лет», — написал Маск.

Ранее Илон Маск устроил в соцсети Х виртуальные выборы президента США, по результатам которых с внушительным отрывом от действующего вице-президента Камалы Харрис победил миллиардер Дональд Трамп.