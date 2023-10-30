Time: Зеленскому не понравилось отношение США к Украине во время его визита

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровался сентябрьским визитом в США, поскольку отметил потерю интереса к своей стране. Об этом пишет американский журнал Time .

Автор материала пишет, что пытался узнать реакцию украинского лидера на призывы Вашингтона бороться с коррупцией. Отмечается, что источник в представительстве Зеленского рассказал о недовольстве Зеленского визитом в США.

«В свой первый день в Киеве я спросил одного человека из его окружения, как чувствует себя президент. Ответ последовал без малейшего колебания: «Злой», – пишет автор.

По его мнению, Зеленский чувствует потерю интереса Вашингтона к Киеву и украинскому конфликту. Как отметил приближенный к президенту источник, Зеленский чувствует предательство со стороны союзников.

Зеленский посетил США 18 сентября. Там он встретился с президентом США Джо Байденом. Также украинский лидер провел встречу с американскими бизнесменами и руководителями фондов.

В последнее время ряд зарубежных СМИ отмечают потерю интереса к украинскому конфликту со стороны Запада. Это связывают с обострившемся конфликтом на Ближнем Востоке – противостоянием палестинской радикальной группировки ХАМАС и Израиля.