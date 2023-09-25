Times: Байден заигрывает с мелкими тихоокеанскими государствами для противодействия Китаю
Фото: [Острова Кука/Викимедиа]
Президент США Байден активно привлекает островные государства Тихого океана, некогда считавшиеся западными державами «незначительными», к противодействию растущему влиянию Китая в регионе, пишет The Times.
Лидеры этих карликовых стран собираются в Вашингтоне на второй саммит Форума тихоокеанских островов. На нем Байден собирается выдвинуть новые инициативы, такие как выделение средств на подводные кабели для передачи данных и борьба с незаконным рыболовством. Белый дом готов пойти на дипломатическое признание Островов Кука (население 15 000 человек) и Ниуэ (население 1700 человек).
Издание отмечает, что островные тихоокеанские государства приобретают некоторые рычаги влияния в международной политике, что обусловлено их стратегической важностью.
Однако США сталкиваются с трудностями, поскольку некоторые тихоокеанские лидеры, например, премьер-министр Соломоновых островов, открыто предпочитают сотрудничество с Китаем. Так, Пекин заключил с Соломоновыми островами соглашение о безопасности и расширяет свое влияние за счет инвестиций и строительства.