Times: британские БПЛА Watchkeeper не способны работать при плохой погоде

Разведывательные БПЛА Watchkeeper британского производства стоимостью более $6 миллионов за каждый, оказались неспособны функционировать при плохой погоде. Об этом сообщило местное издание The Times , отметив, что разработка используется только в учениях и не применяется в ходе военных операций.

Журналисты сообщили, что в разработке БПЛА участвовал офицер армии королевства в отставке Крис Линкольн-Джонс. Вдохновился военный дроном Hermes 450, который он называл лучшим из существующих. БПЛА способен находиться в разведке около 17 часов и взлетать на высоту свыше 5000 километров. При этом, он очень тихий и скрытный.

Тем не менее британский аналог оказался не таким впечатляющим, указали авторы. Watchkeeper были сильно модифицированы и оказались сильно «отягощены» дополнительными характеристиками. Несколько БПЛА разбились, 8 из них были списаны, сообщается в материале.

По словам местного депутата Палаты общин парламента Марка Франсуа, программа сравнилась с катастрофой, так как, несмотря на все проблемы при создании, на момент появления разработка уже была устаревшей. Парламентарий выражал мнение, что данная ситуация отражает недостатки в системе закупок местного Министерства обороны.