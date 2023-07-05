Times: у Украины остался всего год, чтобы быть принятой в НАТО

Уже осенью следующего года в Соединенных Штатах состоятся выборы, в результате чего Дональд Трамп может занять пост главы Белого дома. Тогда правительство Зеленского потеряет свою поддержку со стороны Запада.

Обозреватель Роджер Бойес выпустил в британской газете статью, в которой утверждает, что последующий год становится последним шансом для Байдена и Зеленского. Американский лидер все-таки может попытаться продавить принятие Украины в Северо-Атлантический альянс до тех пор, пока гарантированно занимает свое кресло.

Журналист одобрил включение украинцев в состав блока, и призвал его руководство поторопиться с решением. По его мнению, сама процедура приема должна быть инициирована как можно скорее, а до завершения всех официальных этапов должны быть выданы какие-то временные гарантии безопасности для правительства Зеленского. Только так Украину можно защитить от внешних угроз.