У НАТО имеется ряд проблем с организацией, которые негативно влияют на боеготовность альянса, делая несоответствующими множественные громогласные заявления официальных лиц блока. Соответствующее заявление сделал обозреватель Эдвард Лукас в своем материале для издания Times .

Автор указал на то, что в командная структура организации больше напоминает «бардак». Запасы оружия у альянса невелики, инфраструктура неадекватна, логистика непрочна, а оборудование старое, подчеркнул Лукас.

Он также выразил мнение, что расчет стран-членов НАТО победить РФ в гипотетическом военном столкновении не отражает действительность. Европа и Соединенные Штаты не только недооценивают российскую сторону, но и переоценивают собственные возможности, считает автор.

Лукас также заявил, что подход альянса в стиле «давайте сделаем вид» уже устарел. Устарела и мысль о том, что любой конфликт будет недолгим на фоне западного технологического преимущества и страха перед американским вооружением, заключил он.