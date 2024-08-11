Украинский лидер Владимир Зеленский предпринял отчаянную попытку спасти свое государство от неминуемого поражения недавней атакой на российскую Курскую область. Соответствующее заявление сделал журналист Майкл Кларк в своем материале для издания Times .

В статье он указал на то, что Киев продемонстрировал свою готовность идти на жертвы в виде ценных солдат и техники для оказания хоть какого-то сопротивления. Критики Зеленского выразят мнение, что жизни ВСУ были потрачены впустую, как и техника, которая больше бы понадобилась на юге сражений, в Донбассе, добавил Кларк.

Журналист также указал на то, что это решение является типичным для украинского президента – оно самонадеянное и рискованное. Тем не менее исход предстоящих битв не будет решен в пользу украинской стороны и атака на Курскую область не сможет изменить ход боевых действий, заключил он.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ сдался в плен члену ДНД в Курской области.