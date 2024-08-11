Украинский военный сдался в плен члену дружины в Курской области

Один из военнослужащих ВСУ сдался в плен члену ДНД в Курской области. Об этом рассказал член ДНД Юрий Ведрашко, видео с ним было опубликовано врио главы области Алексеем Смирновым в социальных сетях .

Ведрашко сообщил, что встретил украинца в Журавлях, когда тот пришел в его деревню и попросил воды. Позже он рассказал мужчине, что сбежал от своей группы численностью в 50 человек после того, как их военная техника оказалась в яме. По словам бойца ВСУ, его сослуживцы так же решили сдаться.

Сообщается, что утром он вышел к деревне, но там были военные, к которым он побоялся подходить.

Ведрашко добавил, что довез украинца до Льгова, где и передал его военным ВС РФ.

Ранее сообщалось, что сбитая ракета попала в многоквартирный дом в Курске.