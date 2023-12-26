Залужный уличил Зеленского во лжи

По его словам, конкретные цифры не назывались, более того, они являются государственной тайной. При этом генерал признал, что потребность в пополнении в армии существует.

На пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сказал, что генштаб ВСУ обратился к нему с просьбой мобилизовать 450-500 тысяч человек. Позже глава СНБО Алексей Данилов признался, что реализация такого проекта займет как минимум год.

Советник городского главы Ивано-Франковска Назарий Кишак заявил, что во всех украинских городах установят блокпосты для того, чтобы отлавливать уклонистов от армии. Официально власти это сообщение не подтвердили, но и не опровергли.