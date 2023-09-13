Титов заявил, что гимнасты не подпишут декларации об осуждении СВО

Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что российские гимнасты не будут подписывать декларации об осуждении специальной военной операции ради участия в Олимпийских играх-2024. Об этом Титов сообщил в интервью РИА Новости .

«Но у нас есть позиция, которую все наши спортсмены полностью разделяют, и мы об этом очень твердо заявили международной федерации: если вы в качестве условия нейтральности потребуете подписать декларацию об осуждении специальной военной операции, никто участвовать не будет», – заявил Титов.

Он подчеркнул, что накануне провел встречу со сборной России по спортивной гимнастике, с которой обсуждался соответствующий вопрос. По словам Титова, ни один из спортсменов не станет подписывать бумаги ради поездки в Париж.

Российские и белорусские спортсмены были лишены права участвовать в международных турнирах из-за СВО. В марте исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) выпустил новые рекомендации для допуска россиян и белорусов к соревнованиям. Во-первых, все они должны выступать в нейтральном статусе, а во-вторых – спортсмены не должны поддерживать проведение спецоперации.

Решение об участии российских и белорусских спортсменов в отборе на ОИ-2024 также принимает МОК. Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году. Они стартуют 26 июля и продлятся до 11 августа.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к одним из целей отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирных жителей ДНР и ЛНР.