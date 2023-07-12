Тюрколог Образцов назвал причины недопуска Турции в Евросоюз

По словам тюрколога Алексея Образцова, Анкара давно получила отчетливый сигнал западных стран о том, что основная преграда на ее пути в Евросоюз имеет конкретно религиозный характер. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что данный вопрос тянется еще с конца 90-х годов.

По мнению эксперта, Евросоюз является объединением стран с христианской религией, в то время как в Турции — 90% жителей исповедуют мусульманство.