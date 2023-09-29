Токаев: Казахстан не является анти-Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Казинформ отверг обвинения в отходе от сотрудничества с Россией.

«Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире», – отметил Токаев.

Казахский лидер считает, что санкционная политика Запада приводит к дополнительной конфронтации и негативно влияет на мировую экономику. При этом Казахстан вынужден придерживаться определенных санкционных ограничений. Токаев отметил, что у Казастана просто нет товаров, которые попадали бы под санкции. При этом торговля с Россией обычными товарами растет, и в этом году товарооборот между двумя странами достиг $25 млрд.

Накануне на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Токаев пообещал, что Казахстан будет придерживаться принятых санкций в отношении России и не допускать их обхода.