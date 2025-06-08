Токаев освободил от должности главу Минобороны и министра транспорта Казахстана

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение освободить от занимаемой должности министра обороны Руслана Жаксылыкова. Об этом стало известно в воскресенье из сообщения пресс-службы президента Казахстана.

В соответствии с решением президента, Даурен Косанов стал министром обороны Казахстана.

"Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Косанов, родившийся в сентябре 2024 года, занимал должность заместителя министра обороны и одновременно являлся главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС Казахстана.

В дополнительном распоряжении сообщается, что глава Казахстана также отправил в отставку руководителя Министерства транспорта Марата Карабаева.