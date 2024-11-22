Токаев поручил принять меры по усилению безопасности Казахстана из-за конфликта на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять срочные меры по обеспечению безопасности ключевых гражданских и военных объектов в республике из-за обострения ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в соцсетях.

Он отметил, что Токаев обязал руководство администрации президента, премьер-министра, мэров и руководителей силовых структур принять необходимые меры для защиты стратегически важных объектов. Спикеры обеих палат парламента также были проинформированы о принимаемых действиях.

Уали подчеркнул, что президент контролирует ситуацию в стране и предпринимает все необходимые шаги для обеспечения общественной безопасности. Он добавил, что Казахстан остается на стороне мирного разрешения конфликта, выступая за прекращение насилия на Украине и активное начало мирных переговоров.

Ранее сообщалось, что Венгрия поставит системы ПВО у границы с Украиной из-за разрешения США использовать ATACМS.