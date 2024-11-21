Венгрия поставит системы ПВО у границы с Украиной из-за разрешения США использовать ATACМS

Венгрия начнет развертывание систем противовоздушной обороны в северо-восточном регионе страны, близ границы с Украиной, сообщил министр обороны Кристоф Салай-Бобровницкий. Это заявление было сделано после заседания Совета обороны, созванного премьером Виктором Орбаном для обсуждения ситуации на Украине, передает Reuters.

Министр отметил, что такое решение вызвано растущей угрозой эскалации конфликта, особенно в свете того, что Украина начала использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским объектам.

Хотя конкретные виды систем, которые намеревается разместить Будапешт, не были названы, Reuters сообщает, что в прошлом году венгерские вооруженные силы приобрели французские системы ПВО Mistral, а также в 2020 году Венгрия подписала соглашение на покупку систем ПВО NASAMS у норвежской компании Kongsberg и американского производителя Raytheon Technologies.

Ранее Орбан предупредил о том, что разрешение Киеву на удары ATACMS и обновление доктрины РФ повышают риски эскалации в Европе.