Токаев предложил России сотрудничать в сфере экспорта халяльной продукции

С такой идеей казахстанский лидер выступил на пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. 9 ноября в республику прибыл президент России Владимир Путин с официальным визитом. Ранее поездку главы государства анонсировала пресс-служба Кремля.

«Казахстан является одним из основателей исламской организации по продовольственной безопасности. Сегодня в нее входят 37 государств с совокупным населением около полутора млрд человек. Наши страны могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халяльной продукции на этом огромном рынке», – отметил Токаев.

Он также призвал бизнес из России наладить тесное сотрудничество с Казахстаном в этом направлении.

Путин и Токаев встретились в Астане. В четверг между главами государств пройдут переговоры. Ожидается, что президенты обсудят экономическое взаимодействие, а также политическую обстановку в мире.

Как отмечают РИА Новости, мировой рынок халяльного продовольствия оценивается от 1,5 до 2,2 млрд долларов. Оптический потенциал роста эксперты оценивают в 4,1 млрд долларов. Такие показатели могут ощущаться уже в 2028 году. Ежегодно, согласно статистическим данным, может добавляться от 10 до 15%.