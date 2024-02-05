Правительство Казахстана ушло в отставку

Министры продолжат исполнять свои обязанности, пока не будет сформирован новый состав правительства. Должность премьер-министра Казахстана временно возложена на Романа Скляра, который занимал пост первого заместителя главы кабмина.

Причины отставки правительства не называются. Ранее сообщалось, что 7 февраля Токаев планирует провести расширенное заседание кабмина для обсуждения итогов 2023 года.