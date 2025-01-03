Токаев признал мощь России в противостоянии с Украиной

В интервью казахстанскому изданию «Ана тили» («Родной язык») глава государства отметил, что обсуждал украинский конфликт с вновь избранных президентом США Дональдом Трампом.

«Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее», — сказал Токаев.

Он добавил, что разрешение этого кризиса зависит от воли сторон, вовлеченных в конфликт, а также от влияния внешних игроков, таких как Трамп.

Токаев подчеркнул, что Казахстан занимает позицию сторонника мирных переговоров и активно выступает за их начало для достижения устойчивого мира. Президент заявил о готовности Астаны помочь в разрешении международных проблем и обеспечить площадку для диалога.

На фоне международной напряженности Казахстан ощущает негативное воздействие на свои торговые и политические отношения, добавил Токаев. Он акцентировал внимание на необходимости минимизировать последствия внешних тенденций.

Президент Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность возобновить переговоры с Украиной. По его словам, они были прерваны Киевом.

Ранее действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал встречу президента РФ Владимира Путина с экс-главой республики Нарсултаном Назарбаевым.