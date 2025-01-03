Токаев рассказал о встрече Путина и Назарбаева в Москве

В интервью казахстанской газете «Ана тили» («Родной язык») глава государства отметил, что встреча Путина и Назарбаева в Москве прошла в формате дружественной беседы между старыми коллегами и товарищами. Президент РФ и экс-президент Казахстана увиделись в декабре 2024 года.

«О первой встрече в начале осени в СМИ не сообщалось. Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны», — сказал Токаев.

Назарбаев, занимавший высокие должности на протяжении многих лет, включая пост председателя Совета министров Казахской ССР и президента Казахстана, является почетным гостем в Кремле. Он участвует в официальных мероприятиях и командировках.

Назарбаев руководил казахстанской республикой с 1989 по 2019 годы. Покинув пост президента, он сохранил за собой посты главы Совета безопасности Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан», а также остался членом Конституционного совета Казахстана до 2022 и 2023 годов.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова раскрыла подробности отставки первого президента России Бориса Ельцина.