Захарова раскрыла подробности отставки Ельцина с поста президента РФ

В эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась воспоминаниями о том, как часть россиян не поверила в отставку Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года. Она отметила, что из-за слабого развития коммуникационных технологий в тот период многие не смогли оперативно узнать о решении президента.

Захарова рассказала, как позвонила своему отцу, работавшему в российском посольстве в Китае, чтобы сообщить ему о произошедшем.

Ее отец, в свою очередь, передал эту информацию послу РФ в Китае Игорю Рогачеву, который также выразил сомнения. По словам Захаровой, в те годы для подтверждения новостей приходилось ждать телевизионных выпусков.

Она также вспомнила, как, возвращаясь домой на маршрутке, столкнулась с недоверием пассажиров. Люди, обсуждавшие новость, выражали сомнения, что привело к спорам о достоверности информации. Захарова подчеркнула, что отсутствие быстрого доступа к новостям стало причиной скептицизма среди граждан.

Ранее Владимир Путин заявлял, что его предшественник Борис Ельцин пользовался симпатией Запада до тех пор, пока не высказал свою позицию о недопустимости ударов по Югославии без одобрения ООН.