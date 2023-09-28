Токаев заявил, что Казахстан поддержит санкции в отношении России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна будет следовать санкционному законодательству в отношении России, но от сотрудничества с ней не откажется.

Об это глава государства сообщил в интервью телеканалу «Россия 24». Он подчеркнул, что взаимодействие между Астаной и Москвой будет строиться с учетом введенных против РФ ограничений со стороны Запада.

«Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», – сказал Токаев.

Токаев отметил, что Казахстан ведет сложную и деликатную работу, которая заключается в сохранении контакта с Россией, но в то же время и с соблюдением введенных против нее санкций. Он сравнил ситуацию, в которой оказалось его государство, «прохождением между Сциллой и Харибдой» (морские чудища из древнегреческой мифологии).

14 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США рассматривают введение санкций в отношении «третьих» стран, которые могут помочь России в обходе санкций, введенных против нее. Сообщалось, что ограничения могут коснуться таких государств как Казахстан, Грузия, Турция, Армения и ОАЭ.

В 11-м пакете санкций, о котором Евросоюз объявил в июне, содержится пункт, запрещающий экспорт европейских товаров в страны через Армению, Казахстан, Кыргызстан, ОАЭ, Турцию и Китай, поскольку они могут перепродавать их в РФ.