Только один участник публичных дебатов от республиканцев США отказался расширять помощь Украине

В Америке прошла первая часть дебатов претендентов на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии. В них принимали участие восемь человек.

О том, что происходило на данных дебатах, транслировал телеканал Fox News. Из этой восьмерки только Вивек Рамасвами не стал поднимать руку в ответ на вопрос, кто поддерживает расширение помощи украинским властям. Бизнесмен заявил, что его гораздо больше волнует вопрос возможного союза России и Китая, который будет представлять опасность для Америки.

«Мы должны его предотвратить», - подчеркнул Рамасвами.

Он добавил, что южные границы страны надо защитить от нашествия мигрантов. Один из самых популярных кандидатов Рон Десантис, губернатор Флориды, согласился с важностью миграционных проблем. Политик пообещал, что в случае прихода к власти не станет отправлять войска на Украину.