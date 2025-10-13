«Томагавки» для Киева: о чем на самом деле договорились Трамп и Зеленский?

Американский лидер охарактеризовал диалог как конструктивный и сообщил, что стороны детально обсудили номенклатуру вооружений, необходимых Украине.

Как сообщает РИА Новости, Дональд Трамп прокомментировал переговоры следующим образом: «У нас сегодня утром был очень хороший разговор... Мы обсудили, какие именно виды вооружения им нужны».

Особое внимание в беседе было уделено перспективам получения Киевом высокоточных крылатых ракет «Tomahawk».

«Это следующий шаг. Да, они хотят ракеты Tomahawk, мы это обсуждали», — сказал Трамп.

Ранее с заявлением на эту же тему выступил и Владимир Зеленский. Украинский президент отметил, что окончательное решение по поставкам данного вида оружия со стороны Вашингтона пока не принято. По его словам, Киев ожидает вердикта от американских партнеров и параллельно ведет активную работу по этому вопросу.

Ранее сообщалось о том, что Трамп угрожает обвалить американо-китайскую торговлю новыми пошлинами.