Топ-менеджер «Росатома» Сахаров признал вину во взятке в 32,6 млн руб.

Топ-менеджер государственной корпорации «Росатом» Геннадий Сахаров признал свою вину в получении взятки на сумму 32,6 млн руб., стало известно РИА Новости.

Следствие установило, что взятку ему передал генеральный директор компании «Оргэнергострой» Элгуджей Кокосадзе за покровительство в вопросе заключения контрактов с фирмами и организациями, находящимися под контролем «Росатома».

Сахаров, ранее занимавший пост директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и экспертизе, обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

На данный момент Сахаров находится под стражей в следственном изоляторе (СИЗО), несмотря на неоднократные обращения защиты с просьбой об условном освобождении. Его адвокаты просили суд принять во внимание государственные награды обвиняемого и тяжелое заболевание его несовершеннолетнего сына.

Несмотря на это, суд принял решение продлить срок его ареста до 14 апреля 2025 года.

Второй участник дела — бизнесмен Кокосадзе, признал свою вину и в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Ему предъявлено обвинение по статье о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Уголовное дело в отношении него было инициировано Следственным комитетом России в конце марта.

Оба обвиняемых могут столкнуться с серьезными последствиями — им грозит до 15 лет лишения свободы за коррупционные правонарушения.

«Росатом» представляет собой российскую компанию, занимающуюся атомной энергетикой и ядерной технологии. Она была создана в 2007 году на базе Федерального агентства по атомной энергии и объединяет различные организации, работающие в области атомной энергетики, включая проектирование, строительство и эксплуатацию атомных электростанций, переработку ядерного топлива, научные исследования и разработки.

Ранее сообщалось о завершении следствия по делу бывшего руководителя управления планирования связи ВС России Александра Оглоблина, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.