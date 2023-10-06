Торг Румынии и Австрии: «Вы нам Шенген, мы вам газ из Черного моря»

Австрийская энергетическая компания OMV является совладельцем газового месторождения Neptun Deep у побережья Румынии. Газовый закон Румынии позволяет правительству вмешиваться в коммерческие отношения с частными фирмами.

Министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа заявил, что спор не должен сводиться к «силе за силу» в том смысле, что «вы нам Шенген, мы вам газ из Черного моря».

Однако министр дал понять, что румыны были крайне разочарованы тем, что не присоединились к Шенгену. По его словам, очень неприятно подолгу стоять в очередных на пограничных пунктах.

Вето Вены на вступление Румынии в шенгенскую зону Буруджа назвал исключительно политическим решением.