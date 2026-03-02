Трагедия в Иране: жертвами атак США и Израиля стали 170 школьников и учителей
Фото: [istockphoto.com/Abram81]
Около 170 учащихся и преподавателей стали жертвами атак, совершенных Соединенными Штатами и Израилем на территории Ирана.
Эти данные, как передает информационное агентство Fars, предоставлены Министерством просвещения исламской республики.
«На настоящий момент в ходе атак США и Израиля погибли 170 учащихся и педагогов», — приводит агентство выдержку из заявления ведомства.
Представители иранского руководства в минувшую пятницу, 28 февраля, выступили с официальным заявлением, в котором прямо обвинили Соединенные Штаты и Израиль в совершении атаки на учебное заведение. Обстрелу подверглась начальная школа для девочек, расположенная в городском округе Минаб, входящем в состав южной провинции Хормозган. Согласно обновленным сведениям, количество погибших в результате этого инцидента достигло 160 человек, и эта цифра продолжает расти.
