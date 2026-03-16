Трагедия в Минабе: матери разбили палатки на могилах дочерей, погибших от удара США

Прошло более двух недель с момента одной из самых страшных трагедий этой войны, но для жителей иранского Минаба время словно остановилось. В социальных сетях распространились кадры, снятые на городском кладбище: прямо среди свежих захоронений разбиты палатки. В них, не в силах уйти, ночуют родственники погибших школьниц. При свете поминальных свечей они всматриваются в фотографии детей, чья жизнь оборвалась 28 февраля.

В тот день, ставший первым днем полномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана, удар пришелся по начальной школе для девочек «Шаджаре Тайебе». По последним данным, жертвами стали 175 человек, большинство из которых — ученицы в возрасте от 7 до 12 лет, а также их учителя. Власти Ирана назвали произошедшее «непростительным военным преступлением».

Сейчас главной версией случившегося стала роковая ошибка систем наведения. Расследование, в том числе со стороны Пентагона, указывает на то, что удар был нанесен американской ракетой «Томагавк», и причиной могло стать использование устаревших разведданных. По данным The New York Times, в систему целеуказания попали старые координаты, не учитывавшие, что здание, ранее являвшееся частью военной базы, уже много лет служит мирной школой. В связи с этим активно обсуждается роль искусственного интеллекта в выборе целей и риски, которые несут подобные автоматизированные системы.

Президент США Дональд Трамп в первые дни после трагедии выдвигал противоречивые версии, предполагая, что удар могла нанести сама Иран, но позже заявил, что готов принять выводы расследования, какими бы они ни были. Сенатор-республиканец Джон Кеннеди уже принес извинения, назвав случившееся «ужасной ошибкой».

Для жителей Минаба, чьи дочери навсегда остались на кладбище, расследование и политические игры не имеют значения. Их горе безутешно, и они отказываются покидать своих детей даже после заката.