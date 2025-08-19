Трамп анонсировал саммит Путин — Зеленский

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может произойти до конца августа.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. Его слова передает журналист портала Axios Барак Равид. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По словам источника, знакомого с ситуацией, процесс подготовки к переговорам Путина и Зеленского уже начался.

Ранее депутат Рады объяснил, почему Зеленский боится мира и выборов.