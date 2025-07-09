Трамп анонсировал «сюрприз» для Путина

Президент США Дональд Трамп вновь выразил жесткую позицию по отношению к России и лидеру страны Владимиру Путину, заявив, что готов устроить ему «небольшой сюрприз». Об этом глава Соединенных Штатов заявил, выступая на заседании в Белом доме. Выступление опубликовано на YouTube-канале администрации президента.

Так, Трамп раскритиковал действия Путина в контексте урегулирования конфликта на Украине, отметив, что несмотря на его «приветливость», тот избегает конкретных обязательств и продолжает устраивать провокации.

Один из журналистов задал Трампу вопрос о том, что он планирует делать в связи с такой позицией Путина.

«Я не скажу вам. Мы хотим устроить небольшой сюрприз», — сказал американский президент.

Коме того, Трамп не исключил введение новых санкций в отношении России, а также заявил, что Украина нуждается в большем количестве оборонительного вооружения для защиты от ударов Москвы. По этой причине, отметил глава Белого дома, он рассматривает возможность поставки Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Ранее политолог Юрий Светов объяснил, почему президент США Дональд Трамп решил возобновить военную помощь Украине.