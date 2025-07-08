Администрация Дональда Трампа возобновила поставки вооружений Украине после резкой критики со стороны влиятельных кругов в конгрессе. Как заявил в разговоре с Инфо24 политолог Юрий Светов, решение было принято под мощным давлением «друзей Киева» в американском законодательном органе.

Белый дом приостановил военную помощь Украине, объяснив это необходимостью аудита арсеналов Пентагона, но уже через несколько дней изменил свою позицию. Новость о возобновлении поставок прозвучала во время встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В Минобороны США подтвердили, что Украина получит дополнительные партии оборонительного вооружения.

По словам Светова, это решение стало реакцией не только на давление конгресса, но и на недавний телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным. Российский президент вновь четко обозначил, что урегулирование украинского кризиса возможно только на условиях Москвы.

Трамп, который ранее выражал надежду на достижение перемирия, теперь делает ставку на санкционное давление против России. Однако, как отмечает эксперт, западные политики отказываются признавать очевидное — военное превосходство России в зоне СВО.

«Точно так же размышлял Гитлер: вот сейчас у нас появится „вундерваффе“, возникнут разногласия между союзниками, и мы победим. Также и сейчас: вот дадим Украине еще оружия, Китай отвернется от России, и Москва сразу проиграет. Спустя 80 лет все повторяется», — резюмировал Светов.

Глава Белого дома уже выразил разочарование итогами переговоров с Путиным, признав отсутствие прогресса в урегулировании украинского кризиса. По мнению Светова, это свидетельствует о тупике в дипломатических усилиях США.

Ранее сообщалось, что Трампа призвали не налаживать контакты с Зеленским.