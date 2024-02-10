Трамп: Байден может не осознавать, что он еще жив

Действующий глава США Джо Байден не осознает тот факт, что он еще жив. Соответствующее заявление сделал экс-президент страны Дональд Трамп в ходе выступления в Пенсильвании.

В своей речи Трамп заявил, что если Байден не будет привлечен к уголовной ответственности, то и его привлекатель нельзя. Экс-президент США обвинил руководство страны в преследовании политического оппонента, но подчеркнул, что не знает наверняка, причастен ли к этому напрямую Байден.

Политик выразил мнение, что президент страны не знает, что он еще жив. В то же время, его окружают злобные, но умные люди, которые выполняют всю работу за него, заявил Трамп.

Он также высказался о решении специального прокурора, расследовавшего дело о ненадлежащем хранении секретных документов нынешним главой американского государства. Политик подчеркнул, что его преемник целые годы держал секретные материалы в коробках в собственном гараже, когда сам Трамп после ухода с поста находился под постоянной охраной секретной службы, а документы держал в закрытых помещениях.