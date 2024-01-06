Трамп: Байден не смог бы управлять даже магазином

Выступая перед сторонниками в штате Айова Трамп посетовал на то, что его визави настолько некомпетентен в вопросе менеджмента и управления, что не мог бы стоят у руля не то что страны, а даже заведовать обычным магазином.

«Никакой президент, как я часто говорю, можете взять десять президентов в истории нашей страны, и они вместе не нанесли столько вреда этой стране, сколько нанес Джо Байден. Он сделал немыслимые вещи. Если бы вы владели магазином и уезжали на неделю, вы бы не оставили его за главного», - сказал Трамп, его цитирует РИА Новости.

Трамп и Байден в последнее время активизировали обоюдную пикировку. Накануне последний, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания озаботился тем, что Трамп якобы готов пожертвовать демократией, чтобы сесть в кресло главы Белого дома.