Трамп бросил Зеленского и ЕС ради Путина? Загадочный звонок посреди важной встречи

Трамп прервал переговоры с Зеленским и лидерами ЕС ради звонка Путину

Политика

Фото: [pxhere.com]

Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Европейского Союза для того, чтобы провести телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом на своей странице в соцсети X сообщил корреспондент немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер.

После переговоров с Путиным встреча с Зеленским и главами правительств ЕС должна возобновиться в Овальном кабинете Белого дома, добавил он.

 Ранее сообщалось о том, что Трамп похвалил Путина при Зеленском.