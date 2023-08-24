Трамп дал комментарий о возможности открытого противостояния между демократами и республиканцами

Экс-президент признался в интервью журналисту Такеру Карлсону, что не знает, случится ли прямой конфликт между разными политическими силами в Соединенных Штатах. При этом он вспомнил, как толпа его сторонников ворвалась в здание на Капитолийском холме 6 января 2021 года. Данное видеоинтервью транслировалось в социальных сетях.

По его мнению, люди показали до того момента невиданный уровень страсти и ненависти. Это несмотря на то, что в штурме здания участвовала только небольшая часть толпы, которая собралась там. Дональд Трамп указал, что подобное сочетание эмоций являются очень плохой комбинацией, которая ему совершенно не нравится.