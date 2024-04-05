Трамп допустил прием Байденом наркотиков для большей бодрости во время публичных выступлений

Главе Белого дома помогают держаться на публике, давая ему какие-то стимулирующие препараты либо наркотические средства. Так считает экс-президент Дональд Трамп. Свое мнение он озвучил во время интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Трамп напомнил, что Байден большую часть времени выглядит спящим и даже успел заработать прозвище «Сонный Джо». В то же время он очень бодр во время выступлений, и это наводит на мысль, что ему что-то дают, чтобы он взбодрился.

«Смотрел его выступление «О положении страны», и он был заряжен с самого начала, а к концу угас. Не знаю, что он употребляет, но он был в пьян в стельку», - указал Трамп.

Кандидат в президенты также вспомнил случай, когда в Белом доме был найден пакет с порошком, который позже идентифицировали как кокаин.

Ранее соратник Трампа Джон Болтон допустил, что в случае победы на выборах новый глава государства выведет Соединенные Штаты из состава НАТО. Трамп всерьез настроен на выход из блока.